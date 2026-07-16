Επιστροφή στη Μπανταλόνα για τον Λαπροβίτολα

Ο Νίκολας Λαπροβίτολα επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε, καθώς συμφώνησε να φορέσει ξανά τη φανέλα της Μπανταλόνα.

Ο Αργεντινός γκαρντ αγωνίστηκε στη Μπανταλόνα τη σεζόν 2018-19 και ήταν μία από τις μεγάλες εκπλήξεις του ισπανικού πρωταθλήματος, καθώς οι εμφανίσεις του του άνοιξαν τον δρόμο για το υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague.

Μετά την εξαιρετική του παρουσία, ο Λαπροβίτολα μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μία πενταετία στη Μπαρτσελόνα, αποτελώντας σημαντικό μέλος της ομάδας των Καταλανών.

Μετά την αποχώρησή του από τη Μπαρτσελόνα, ο 36χρονος άσος αποφάσισε να επιστρέψει στο «σπίτι» του. Ο Λαπροβίτολα υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τη Μπανταλόνα και πλέον ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.