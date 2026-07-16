Παναθηναϊκός: Οι ώρες των δύο αγώνων με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό του Conference League

Γνωστές έγιναν οι ώρες των δύο αγώνων του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου, στις 21:00. Αυτό θα είναι το πρώτο επίσημο ματς του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025/26.

Στις 30 Ιουλίου, θα ακολουθήσει στο ΟΑΚΑ η ρεβάνς των «πράσινων» με τους Ούγγρους, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 21:30.