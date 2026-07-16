Παναθηναϊκός: Οι ώρες των δύο αγώνων με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό του Conference League
Οριστικοποιήθηκαν οι ώρες των δύο αγώνων του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Γνωστές έγιναν οι ώρες των δύο αγώνων του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου, στις 21:00. Αυτό θα είναι το πρώτο επίσημο ματς του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025/26.
Στις 30 Ιουλίου, θα ακολουθήσει στο ΟΑΚΑ η ρεβάνς των «πράσινων» με τους Ούγγρους, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 21:30.