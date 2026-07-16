· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Οι ώρες των δύο αγώνων με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό του Conference League

Οριστικοποιήθηκαν οι ώρες των δύο αγώνων του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Παναθηναϊκός: Οι ώρες των δύο αγώνων με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό του Conference League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γνωστές έγιναν οι ώρες των δύο αγώνων του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου, στις 21:00. Αυτό θα είναι το πρώτο επίσημο ματς του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025/26.

Στις 30 Ιουλίου, θα ακολουθήσει στο ΟΑΚΑ η ρεβάνς των «πράσινων» με τους Ούγγρους, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 21:30.

COMMENTS
LATEST NEWS
08:49 MVP

Ο Max Holloway απέκτησε το muscle car που θα ήθελε κάθε fan του UFC

08:33 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (16/07) - «Ηχηρές καμπάνες»

08:15 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: «Βράζουν» στην Αγγλία με τον Τούχελ - Κυριάρχησε η Αργεντινή μετά τις αλλαγές του

07:30 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι ώρες των δύο αγώνων με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό του Conference League

06:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστροφή στη Μπανταλόνα για τον Λαπροβίτολα

04:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στον ΑΠΟΕΛ ο Γιόαν Σάστρε

02:02 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Ανανέωσε η Αναστασία Παναγιωτίδου

00:50 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή: Μεγάλη ένταση μετά το τέλος - Έριξε σφαλιάρα ο Μπέλιγχαμ (vid)

00:36 MUNDIAL

Αγγλία-Αργεντινή: Η κάμερα έδειξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λίγο πριν την ολική ανατροπή (vid)

00:28 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή 1-2: Τα highlights από την μυθική πρόκριση της «αλμπισελέστε» στον τελικό

00:21 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή: Τα δάκρυα του Λιονέλ Μέσι μετά την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 (vid)

00:12 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή: Τα γκολ της μυθικής ανατροπής (videos)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας