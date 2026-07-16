Στον ΑΠΟΕΛ ο Γιόαν Σάστρε

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιόαν Σάστρε, με τον Ισπανό δεξιό μπακ να συνεχίζει την καριέρα του στην Κύπρο μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Σάστρε φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ από το 2022, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας τη σεζόν 2023/24.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

«Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Joan Sastre.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Joan Sastre γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1997 στην Ισπανία, αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός και αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Mallorca. Με την πρώτη ομάδα της Mallorca κατέγραψε 122 συμμετοχές, σημειώνοντας 4 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ, συμβάλλοντας στην άνοδο του συλλόγου στη La Liga. Το 2022 μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με κανονική μεταγραφή. Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε συνολικά 119 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 7 γκολ και καταγράφοντας 10 ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας τη σεζόν 2023-2024.

Καλωσορίζουμε τον Joan στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».