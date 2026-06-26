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ΠΑΟΚ: Τέλος ο Σάστρε - Το μήνυμα του «δικεφάλου» (vid)

Ο Σάστρε αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Τέλος ο Σάστρε - Το μήνυμα του «δικεφάλου» (vid)
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Ο Ζόαν Σάστρε αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ισπανό ακραίο αμυντικό και να τον ευχαριστεί για την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο Σάστρε εντάχθηκε στον «Δικέφαλο του Βορρά» τον Ιανουάριο του 2022 και παρέμεινε στην ομάδα για μία γεμάτη τετραετία, συμβάλλοντας σημαντικά στις επιτυχίες του «δικεφάλου».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, ο Ισπανός δεξιός μπακ πραγματοποίησε 119 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας δέκα ασίστ.

Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Σάστρε για την επαγγελματική του παρουσία, την προσφορά και τη συμβολή του στις επιτυχίες της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζόαν Σάστρε.

Ο Ζόαν Σάστρε ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2022 από τη Μαγιόρκα, κατέγραψε 119 συμμετοχές, 7 γκολ και 10 ασίστ, και πανηγυρίσαμε μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας το 2024.

Ο Ζόαν υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ, κέρδισε τον σεβασμό όλων και θα είναι πάντα ένας φίλος!

Ευχαριστούμε, Ζόαν!Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας σου!»

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