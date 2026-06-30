· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανακοινώνεται ο Ντε Φράι - Τον προανήγγειλε με εξαιρετικό βίντεο η ΠΑΕ

Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στην υπόθεση του Στέφαν Ντε Φράι, προαναγγέλλοντας την ολοκλήρωση της μεταγραφής του μέσα από ανάρτηση στα social media.

Παναθηναϊκός: Ανακοινώνεται ο Ντε Φράι - Τον προανήγγειλε με εξαιρετικό βίντεο η ΠΑΕ
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Ο Παναθηναϊκός είχε ενημερώσει ότι ο Στέφαν Ντε Φράι είχε ολοκληρώσει από χθες τις ιατρικές εξετάσεις, ενώ το πρωί της Δευτέρας (30/6) πέρασε και από τα απαραίτητα εργομετρικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Όπως όλα δείχνουν, η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο απρόοπτο και ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός ετοιμάζεται να ανακοινωθεί από τους «πράσινους», υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών.

Μάλιστα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προανήγγειλε την απόκτησή του με βίντεο που δημοσίευσε στα social media, το οποίο είχε έντονο... ολλανδικό φόντο.

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