Παναθηναϊκός: Ανακοινώνεται ο Ντε Φράι - Τον προανήγγειλε με εξαιρετικό βίντεο η ΠΑΕ

Ο Παναθηναϊκός είχε ενημερώσει ότι ο Στέφαν Ντε Φράι είχε ολοκληρώσει από χθες τις ιατρικές εξετάσεις, ενώ το πρωί της Δευτέρας (30/6) πέρασε και από τα απαραίτητα εργομετρικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Όπως όλα δείχνουν, η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο απρόοπτο και ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός ετοιμάζεται να ανακοινωθεί από τους «πράσινους», υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών.

Μάλιστα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προανήγγειλε την απόκτησή του με βίντεο που δημοσίευσε στα social media, το οποίο είχε έντονο... ολλανδικό φόντο.