«Ο Μαντί Καμαρά απέρριψε πρόταση από τη Σαουδική Αραβία»

Ο Μαντί Καμαρά βρίσκεται στο προσκήνιο της μεταγραφικής επικαιρότητας, καθώς σύμφωνα με το Foot Mercato ο 29χρονος μέσος του ΠΑΟΚ απέρριψε δελεαστική πρόταση από τη Σαουδική Αραβία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Καμαρά επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, αναζητώντας ένα φιλόδοξο πρότζεκτ που θα ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες του. Μάλιστα, το ενδιαφέρον για την απόκτησή του φέρεται να προέρχεται από ομάδες της Ligue 1, της Serie A και της La Liga.

Ο διεθνής μέσος δεσμεύεται με τον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας. Από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα του Δικεφάλου έχει καταγράψει 93 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημειώσει 12 γκολ.