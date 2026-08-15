Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η Ελλάδα στον τελικό των 4Χ100μ. με σπουδαία εμφάνιση

Όπως και το 2024 στη Ρώμη, έτσι και το 2026 στο Μπέρμιγχαμ, η Ελλάδα θα δώσει το «παρών» στον μεγάλο τελικό των 4Χ100μ. της διοργάνωσης.

Αυτή τη φορά, μάλιστα, η ελληνική ομάδα δεν χρειάστηκε να περιμένει την ακύρωση κάποιας άλλης ομάδας, καθώς πήρε την πρόκριση απευθείας και με το... σπαθί της.

Η τετράδα των Γιάννη Βοσκόπουλου, Νικόλα Παναγιωτόπουλου, Σωτήρη Γκαραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλου, τρέχοντας από τον διάδρομο «2», τερμάτισε στην τρίτη προνομιούχο θέση με χρόνο 39.17, μόλις δύο χιλιοστά μπροστά από την τέταρτη Πολωνία.

Η ελληνική ομάδα έδειξε, μάλιστα, πως έχει περιθώρια για ακόμα καλύτερη εμφάνιση στον αποψινό (15/08, 21:33) τελικό, καθώς η τελευταία αλλαγή δεν ήταν ιδανική, σε αντίθεση με τις δύο πρώτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εξαιρετικά.

Άτυχη η Εθνική γυναικών

Λίγο νωρίτερα, η γυναικεία ομάδα στάθηκε άτυχη, καθώς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την κούρσα και να φέρει τη σκυτάλη μέχρι τον τερματισμό.

Η πρώτη αλλαγή από την Αποστολία Αντωνάτου στη Ραφαέλα Σπανουδάκη ήταν πολύ καλή. Η 17χρονη, η οποία πήρε το βάπτισμα του πυρός σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δεν είχε προλάβει να κάνει πολλές αλλαγές με την ομάδα, καθώς προερχόταν από το Γιουτζίν και το Παγκόσμιο Κ20, ωστόσο πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα.

Η δεύτερη αλλαγή, με τη σκυτάλη να περνά στη Δήμητρα Τσουκαλά, ήταν επίσης ικανοποιητική, όμως η τρίτη αλλαγή δεν έγινε ποτέ, με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να μην έχει τη δυνατότητα να τρέξει το τελευταίο κομμάτι της κούρσας.

Εκτός τερματισμού, πέρα από την Ελλάδα, έμειναν στην ίδια σειρά τόσο η Ισπανία όσο και η Γερμανία, ενώ η Ιρλανδία πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό με χρόνο 43.13.