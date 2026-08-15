Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Σπουδαίες Ντρισμπιώτη, Τσινοπούλου – Παγκόσμιο ρεκόρ η Φιορίνι
Σπουδαία ελληνική παρουσία στον τελικό του Μαραθωνίου βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και την Παναγιώτα Τσινοπούλου να καταλαμβάνουν την 4η και 5η θέση αντίστοιχα, σημειώνοντας αμφότερες ατομικά ρεκόρ.
Με δύο πολύ σημαντικές επιδόσεις συνοδεύτηκε η ελληνική παρουσία στον τελικό του Μαραθωνίου βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη να τερματίζει στην 4η θέση και την Παναγιώτα Τσινοπούλου στην 5η.
Η Ντρισμπιώτη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κι ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 3:22:16, επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ. Λίγο πίσω της τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου, η οποία ανήμερα της ονομαστικής της εορτής κατέλαβε την 5η θέση με χρόνο 3:25:14, σημειώνοντας επίσης ατομικό ρεκόρ.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Σοφία Φιορίνι, η οποία τερμάτισε σε 3:15:11 και σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ. Το βάθρο συμπλήρωσαν η Κατάρζινα Ζντζιέμπλο από την Πολωνία και η Ρακέλ Γκονζάλες από την Ισπανία.
Στην 15η θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα της η Ευσταθία Κουρκουτσάκη, ενώ η Όλγα Φιάσκα δεν κατάφερε να τερματίσει.