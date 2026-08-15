Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Σπουδαίες Ντρισμπιώτη, Τσινοπούλου – Παγκόσμιο ρεκόρ η Φιορίνι

Με δύο πολύ σημαντικές επιδόσεις συνοδεύτηκε η ελληνική παρουσία στον τελικό του Μαραθωνίου βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη να τερματίζει στην 4η θέση και την Παναγιώτα Τσινοπούλου στην 5η.

Η Ντρισμπιώτη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κι ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 3:22:16, επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ. Λίγο πίσω της τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου, η οποία ανήμερα της ονομαστικής της εορτής κατέλαβε την 5η θέση με χρόνο 3:25:14, σημειώνοντας επίσης ατομικό ρεκόρ.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Σοφία Φιορίνι, η οποία τερμάτισε σε 3:15:11 και σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ. Το βάθρο συμπλήρωσαν η Κατάρζινα Ζντζιέμπλο από την Πολωνία και η Ρακέλ Γκονζάλες από την Ισπανία.

Στην 15η θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα της η Ευσταθία Κουρκουτσάκη, ενώ η Όλγα Φιάσκα δεν κατάφερε να τερματίσει.