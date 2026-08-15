Έκτακτα Δρομολόγια & Τροποποιήσεις της 15/08/2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Δείτε παρακάτω τα δρομολόγια της SEAJETS που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο 15/08/2026.

Έκτακτα Δρομολόγια & Τροποποιήσεις της 15/08/2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
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Έκτακτα Δρομολόγια & Τροποποιήσεις της 15/08/2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Αναχωρήσεις Από Πειραιά:

WORLDCHAMPION JET στις 11.30 για ΠάροΝάξοΣαντορίνηΗράκλειο

CHAMPION JET 2 στις 14.00 για ΣύροΤήνοΜύκονο

EUROCHAMPION JET στις 15.00 για ΣύροΜύκονοΠάροΝάξοΊοΣαντορίνη

CHAMPION JET 1 στις 15.00 για ΚύθνοΣέριφοΣίφνοΚίμωλοΜήλο

Αναχωρήσεις Από Λαύριο:

TERA JET 2 στις 15.00 για ΤήνοΜύκονο

SUPERSTAR στις 15.00 για ΆνδροΤήνο

Επίσης μπορείτε να επισκευτείτε το Seajets.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

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