Έκτακτα Δρομολόγια & Τροποποιήσεις της 15/08/2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Δείτε παρακάτω τα δρομολόγια της SEAJETS που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο 15/08/2026.