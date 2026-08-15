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Οριστικό: Στον δρόμο της ΑΕΚ ο Γκρούγιτς – Yπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Λέφσκι

Ο Μάρκο Γκρούγιτς υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με τη Λέφσκι Σόφιας κι αναμένεται να βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ στα playoffs του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

Οριστικό: Στον δρόμο της ΑΕΚ ο Γκρούγιτς – Yπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Λέφσκι
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Ο Γκρούγιτς εντάχθηκε στη βουλγαρική ομάδα ως ελεύθερος, καθώς ολοκληρώθηκε το μονοετές συμβόλαιό του με την ΑΕΚ.

Ο 29χρονος μέσος είχε στα χέρια του καλύτερες οικονομικές προτάσεις από χώρες εκτός Ευρώπης, όμως πήρε την απόφαση να αποδεχθεί την πρόταση του συλλόγου της Σόφιας για συμβόλαιο δύο ετών.

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Ο Μάρκο Γκρούγιτς υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με τη Λέφσκι Σόφιας

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Γκρούγιτς επέλεξε την πρόταση της Λέφσκι ήταν και ο Ισπανός προπονητής, Χούλιο Βελάσκεθ, ο οποίος επέμεινε για την απόκτησή του.

O 30χρονος μέσος ενδέχεται να κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στην ΑΕΚ, από την οποία αποχώρησε πριν λίγο καιρό. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους «κιτρινόμαυρους».

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