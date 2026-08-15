Ολυμπιακός: Συμφωνία με Ερυθρό Αστέρα για Τικνιζιάν – Στα 5 εκατ. ευρώ το deal

Ο Ολυμπιακός κινείται με γοργούς ρυθμούς στο μεταγραφικό παζάρι, μετά και την οριστικοποίηση της παραμονής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο των Πειραιωτών.

Η ομάδα του Πειραιά φαίνεται πως βρήκε τον αριστερό μπακ που αναζητούσε, καθώς σύμφωνα με όσα μεταδίδονται τις τελευταίες ώρες από το Βελιγράδι, οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Ναγιάρ Τικνιζιάν.

Οι Σέρβοι κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία, με το ποσό της μεταγραφής να φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ συν μπόνους, ενώ υποστηρίζουν πως ο Αρμένιος αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, πάντως, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει επιβεβαίωση ή επίσημη τοποθέτηση. Η συγκεκριμένη πληροφορία προέρχεται από τη Σερβία, όπου παρουσιάζουν τη συμφωνία ως τελειωμένη υπόθεση και τον Τικνιζιάν έτοιμο να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στον Πειραιά.

Ο Αρμένιος αριστερός μπακ αποτελούσε βασικό στόχο του Ολυμπιακού και δεν ήταν τυχαίο ότι το όνομά του είχε βρεθεί πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα. Μαζί με τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο και τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα, ήταν οι τρεις περιπτώσεις που απασχόλησαν περισσότερο τους «ερυθρόλευκους» για τη συγκεκριμένη θέση.

Με τον Μόουρα, ωστόσο, δεν μπορούσε να βρεθεί άκρη με την Πόρτο, καθώς οι απαιτήσεις και τα δεδομένα της υπόθεσης δεν επέτρεπαν να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Από την άλλη, ο Σαλάχ-Εντίν ζητούσε συνεχώς χρόνο προκειμένου να δώσει την απάντησή του, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να περιμένει επ’ αόριστον.