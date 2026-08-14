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Ολυμπιακός: Οι έξι μεταγραφές και οι αποχωρήσεις που συμφώνησαν Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ

Μετά την οριστικοποίηση της παραμονής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός φουλάρει για να ενισχυθεί μεταγραφικά, αλλά και να... ξεσκαρτάρει το ρόστερ του.

Ολυμπιακός: Οι έξι μεταγραφές και οι αποχωρήσεις που συμφώνησαν Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ
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Ο Ολυμπιακός επιχειρεί να βγει από την κρίση που δημιουργήθηκε μετά τον αποκλεισμό από την Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League, με μήνυμα ενότητας και αντεπίθεσης, μετά την οριστικοποίηση της παραμονής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Βάσκος τεχνικός συμφώνησαν πως θα πρέπει οι Πειραιώτες να ενισχυθούν σημαντικά το επόμενο δεκαπενθήμερο, ανεξαρτήτως κόστους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο άνδρες έκαναν σαφές πως χρειάζονται πέντε με έξι μεταγραφές. Στη θέση του αριστερού μπακ, δύο παίκτες στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έναν εξτρέμ πρώτης γραμμής, έναν επιθετικό και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κίνηση και για το δεξιό άκρο της άμυνας.

Κινήσεις οι οποίες πρόκειται να γίνουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, διότι στο τέλος του μήνα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει έτοιμη και τη λίστα του για την UEFA και συγκεκριμένα για τους αγώνες της League Phase του Europa League.

Ωστόσο, συζήτηση έγινε και για τις αποχωρήσεις, με τη λίστα να περιλαμβάνει και παίκτες που θα εκπλήξουν τον κόσμο.

Οι αποχωρήσεις είναι πολύ πιθανό επίσης να έξι ή περισσότερες, από τη στιγμή που ο Μπεντιλίμπαρ επιμένει στον μικρό αριθμό των ποδοσφαιριστών που θέλει να έχει στη διάθεσή του και στις προπονήσεις στου Ρέντη.

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