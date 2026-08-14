ΠΑΟΚ: Ξεχώρισε Ρουμπέν Σάντσεθ για το δεξιό άκρο της άμυνας

Ο Σερίφ Εντιαγέ φαίνεται πως θα γίνει ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ για την επίθεση του «Δικέφαλου». Οι ανάγκες της ομάδας της Θεσσαλονίκης, όμως, δεν σταματούν εκεί. Το δεξιό άκρο της άμυνας είναι μια ακόμη προτεραιότητα για τους «ασπρόμαυρους». Με τον εκλεκτό να φαίνεται πως έχει βρεθεί.

Αυτός είναι ο Ρουμπέν Σάντσεθ. Ο 25χρονος δεξιός μπακ της Εσπανιόλ. Τον Ισπανό τον γνωρίζει καλά και ο Λίσι, με την περίπτωσή του να έχει ξεχωρίσει και να θέλουν οι Θεσσαλονικείς να προχωρήσουν στην υλοποίηση της μεταγραφής.

Μετά την αποκάλυψη του ονόματος που είχε γίνει από τη «Marca», οι συζητήσεις των δύο ομάδων προχώρησαν. Οι απαιτήσεις της ομάδας της Βαρκελώνης είναι περίπου στο 1.000.000 ευρώ, καθώς το συμβόλαιο του Σάντσεθ ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο.

Την περασμένη σεζόν ο 25χρονος είχε 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με μία ασίστ.