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Τέλος εποχής για έναν τεράστιο στράικερ: Ο Τσίρο Ιμόμπιλε σταματά το ποδόσφαιρο

Ο Ιταλός που συνέδεσε το όνομά του με τη Λάτσιο, έκανε γνωστό πως… κρεμά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ολοκληρώνοντας τη λαμπρή καριέρα του. 

Τέλος εποχής για έναν τεράστιο στράικερ: Ο Τσίρο Ιμόμπιλε σταματά το ποδόσφαιρο
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Μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του ιταλικού ποδοσφαίρου, αποφάσισε να βάλει τέλος στην ενεργό δράση. Ο Τσίρο Ιμόμπιλε στις 14 Αυγούστου, σε ηλικία 36 ετών, γνωστοποίησε πως κρεμά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Κάτοχος του Euro 2020 (διεξήχθη το 2021) με την Εθνική Ιταλίας. Χρυσό παπούτσι το 2019-20. Ένας απ’ τους καλύτερους στράικερ των ευρωπαϊκών γηπέδων, με τεράστια καριέρα στα γήπεδα της χώρας του και όχι μόνο. Το όνομά του, βέβαια, συνδέθηκε κυρίως με τη Λάτσιο.

Μέτρησε 656 αγώνες και 350 γκολ! Ποσοστό που δύσκολα συναντά κανείς στην εποχή μας. Έπαιζε ποδόσφαιρο για 17 χρόνια σε επαγγελματικό επίπεδο. Το 2009 άρχισε τα βήματά του. Σιένα, Γκροσέτο, Πεσκάρα, Γιουβέντους, Τζένοα, Τορίνο. Έπαιξε στη Γερμανία με την Ντόυρτμουντ και την Ισπανία με τη Σεβίλλη, πριν πάει το 2016 στη Λάτσιο. Έμεινε εκεί μέχρι το 2024 μετρώντας 340 παιχνίδια και 207 γκολ!

Μπεσίκτας, Μπολόνια και Παρί FC, ήταν οι τρεις ομάδες που αγωνίστηκε μετά τη Λάτσιο, μέχρι να αποφασίσει πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.

Η στιγμή που ανακοινώνει το τέλος της καριέρας του στην Παρί FC:

Όλα τα γκολ που σημείωσε στη Λάτσιο:

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