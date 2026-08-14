Πόλο: Οι κληρώσεις για Απόλλωνα Σμύρνης και Βουλιαγμένη

Τους αντιπάλους τους στα προκριματικά του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών έμαθαν ο Απόλλων Σμύρνης και η Βουλιαγμένη, ύστερα από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Βάρνα. Η «αμφίβια ταξιαρχία» θα φιλοξενήσει τον 2ο προκριματικό όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσει την ιταλική Σαβόνα, την Παρτιζάν από τη Σερβία, τη γερμανική Ντούισμπουργκ και τη ρωσική Σίντεζ Καζάν και θα διεκδικήσει μια θέση στην πρώτη τριάδα του γκρουπ, προκειμένου να προκριθεί στη φάση των ομίλων του Euro Cup.

Από την πλευρά του, ο ΝΟΒ «έπεσε» στον 4ο προκριματικό όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αναμετρηθεί επί ιταλικού εδάφους με την «οικοδέσποινα» Ποζίλιπο, την Μπαρτσελόνα από την Ισπανία και την Ντιναμό Βουκουρεστίου από τη Ρουμανία. Η Βουλιαγμένη καλείται να πάρει μια θέση στην πρώτη δυάδα του ομίλου, προκειμένου να περάσει στη φάση των ομίλων του Euro Cup. Εκεί θα δώσουν το «παρών» και οι πέντε ομάδες που δεν θα προκριθούν στους ομίλους του Champions League. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στους προκριματικούς ομίλους του Euro Cup που έχουν τέσσερις ομάδες, οι πρώτοι δύο παίρνουν το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

Οι αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Euro Cup ανδρών είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν το διάστημα 9-11 Οκτωβρίου.

Η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro Cup ανδρών έχει ως εξής:

1ος όμιλος (διοργανώτρια η Πεΐ ντ'Ε): Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο), Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία), Γαλατασαράι (Τουρκία), Πεΐ ντ'Ε (Γαλλία)

2ος όμιλος (διοργανωτής ο Απόλλων Σμύρνης): Σαβόνα (Ιταλία), Απόλλων Σμύρνης (ΕΛΛΑΔΑ), Παρτιζάν (Σερβία), Ντούισμπουργκ (Γερμανία), Σίντεζ Καζάν (Ρωσία)

3ος όμιλος (διοργανώτρια η Σάμπατς): Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία), Σάμπατς (Σερβία), ΕΝΚΑ (Τουρκία), Γουάιτ Σαρκς Ανόβερου (Γερμανία)

4ος όμιλος (διοργανώτρια η Ποζίλιπο): Βουλιαγμένη (ΕΛΛΑΔΑ), Μπαρτσελόνα (Ισπανία), Ποζίλιπο (Ιταλία), Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

5ος όμιλος (διοργανώτρια η Μπούντουτσνοστ): Βαζούτας (Ουγγαρία), Πριμόριε Ριέκα (Κροατία), Τεράσα (Ισπανία), Μπούντουτσνοστ Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο)