NBA: Οι Τίμπεργουλβς αποσύρουν τη φανέλα του Κέβιν Γκαρνέτ

Ο Κέβιν Γκαρνέτ υπήρξε από τους σπουδαιότερους πάουερ φόργουορντ του ΝΒΑ. Ήδη έχει αποσυρθεί η φανέλα του στους Μπόστον Σέλτικς. Όμως οι Κέλτες δεν είναι οι μόνοι που θα τιμήσουν τον KG με αυτό τον τρόπο.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς είναι η πρώτη ομάδα του Γκαρνέτ στο ΝΒΑ. Αγωνίστηκε εκεί από το 1995 μέχρι το 2007, ενώ επέστρεψε το 2015-16. Οι «λύκοι» για να τιμήσουν την παρουσία του, θα αποσύρουν τη φανέλα του, όπως ανακοίνωσαν επίσημα.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2027 στο Target Center, στον αγώνα με τους Σέλτικς, για να έχει ξεχωριστή σημασία. Ο Κέβιν Γκαρνέτ θα γίνει ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Τίμπεργουλβς, του οποίου η φανέλα αποσύρεται.