· Μινεσότα Τίμπεργουλφς

NBA: Οι Τίμπεργουλβς αποσύρουν τη φανέλα του Κέβιν Γκαρνέτ

Η ομάδα της Μινεσότα θα τιμήσει τον παλαίμαχο φόργουορντ, μη δίνοντας σε κανέναν άλλο αθλητή της το Νο.21! 

NBA: Οι Τίμπεργουλβς αποσύρουν τη φανέλα του Κέβιν Γκαρνέτ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κέβιν Γκαρνέτ υπήρξε από τους σπουδαιότερους πάουερ φόργουορντ του ΝΒΑ. Ήδη έχει αποσυρθεί η φανέλα του στους Μπόστον Σέλτικς. Όμως οι Κέλτες δεν είναι οι μόνοι που θα τιμήσουν τον KG με αυτό τον τρόπο.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς είναι η πρώτη ομάδα του Γκαρνέτ στο ΝΒΑ. Αγωνίστηκε εκεί από το 1995 μέχρι το 2007, ενώ επέστρεψε το 2015-16. Οι «λύκοι» για να τιμήσουν την παρουσία του, θα αποσύρουν τη φανέλα του, όπως ανακοίνωσαν επίσημα.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2027 στο Target Center, στον αγώνα με τους Σέλτικς, για να έχει ξεχωριστή σημασία. Ο Κέβιν Γκαρνέτ θα γίνει ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Τίμπεργουλβς, του οποίου η φανέλα αποσύρεται.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:50 NBA

Οι νέοι θρύλοι του μπάσκετ: Ντοκ Ρίβερς, Μάικ Ντ’Αντόνι και άλλοι – Η νέα λαμπρή κλάση του 2026

22:38 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Οι έξι μεταγραφές και οι αποχωρήσεις που συμφώνησαν Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ

22:17 NBA

NBA: Οι Τίμπεργουλβς αποσύρουν τη φανέλα του Κέβιν Γκαρνέτ

21:46 ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket U16: Η αντίπαλος της Εθνικής Παίδων στη μάχη για την 5η θέση

21:14 SUPER LEAGUE

Άρης: Ανακοίνωσε τον Πετρίς έως το 2030

20:57 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ ο Χρήστου, έχασε το μετάλλιο για μια χεριά

20:52 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Δέκατη με πανελλήνιο ρεκόρ η Παυλοπούλου στα 200μ. μικτή

20:42 EUROLEAGUE

Το νέο κεφάλαιο του Γιαμπουσέλε: «Οι οπαδοί περιμένουν πολλά, θα τους δώσουμε τα πάντα»!

20:36 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα ο Σίσκος με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

20:33 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Με το δεξί στο Σινσινάτι - Με Αλιασίμ στον επόμενο γύρο

20:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Επίσημο το deal αξίας 1,65 δισ. λιρών με κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος

20:07 SUPER LEAGUE 2

Μαρκό: Ανεπίσημο ντεμπούτο με δύο γκολ για τον Ελ Αραμπί - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας