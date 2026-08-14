Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ ο Χρήστου, έχασε το μετάλλιο για μια χεριά

Ο Απόστολος Χρήστου έκανε σπουδαία κούρσα στον τελικό των 50μ. ύπτιο, αλλά με 24.15 έμεινε για ένα εκατοστό μακριά από το μετάλλιο.

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ ο Χρήστου, έχασε το μετάλλιο για μια χεριά
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Ο Απόστολος Χρήστου «άγγιξε» το μετάλλιο στον τελικό των 50μ ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού, όμως για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου έμεινε στην τέταρτη θέση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα από τον πρώτο διάδρομο, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά ο Ρώσος Πάβελ Σαμουσένκο πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 24.14, μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από τον Χρήστου, ενώ ακόμα και το χρυσό απείχε μόλις τέσσερα εκατοστά.

Νικητής αναδείχθηκε ο Μίροσλαβ Κνέντλα από την Τσεχία με 24.11, επικρατώντας και αυτός για μόλις 0.01 του Κλίμεντ Κολέσνικοφ, που ήταν δεύτερος με 24.12.

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