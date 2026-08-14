Παναιτωλικός: «Κόπηκε» ο Τομά Ανρί – Αναζητά άλλη λύση η ομάδα του Αγρινίου

Ο Τομά Ανρί είχε συμφωνήσει σε όλα με τον Παναιτωλικό και ήρθε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν συνέβη. Η υπόθεση δεν ολοκληρώθηκε τελικά, καθώς ο Γάλλος φορ υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και οι άνθρωποι της ομάδας του Αγρινίου δεν ικανοποιήθηκαν από τα αποτελέσματα.

Έτσι ο Παναιτωλικός είναι ξανά στην αγορά για σέντερ φορ, με την έναρξη του πρωταθλήματος να μην είναι μακριά και το χρόνο να πιέζει.