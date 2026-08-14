ΠΑΟΚ – Εντιαγέ: Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για τον Σενεγαλέζο επιθετικό

Από την Τουρκία αποκάλυψαν πως ο Σερίφ Εντιαγέ της Σαμσούνσπορ, θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Από την ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης δεν επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται κάτι μέχρι αυτή την ώρα.

Ο ποδοσφαιριστής, πάντως, φέρεται να βρίσκεται κοντά στους «ασπρόμαυρους». Με τα ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα να αποκαλύπτουν και τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου deal.

Γίνεται λόγος για δανεισμό με οψιόν αγοράς, η οποία θα φτάνει τα 3.000.000 ευρώ. Με τον ποδοσφαιριστή να μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη για τουλάχιστον τη σεζόν αυτή.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει δύο επιθετικούς στην τελική ευθεία των μεταγραφών κι όλα δείχνουν πως ο Εντιαγέ θα είναι ένας εξ αυτών.