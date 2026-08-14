ΠΑΟΚ: Συμφωνία για Σερίφ Εντιαγέ, αποκαλύπτουν οι Τούρκοι!

Ο Σερίφ Εντιαγέ της Σαμσούνσπορ, είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στην επίθεσή του. Αυτό αποκαλύπτουν δημοσιεύματα στην Τουρκία, για τον Σενεγαλέζο στράικερ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, έχει επέλθει συμφωνία για τη μετακόμιση του 30χρονου. Με τις λεπτομέρειες να απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

🔴 ÖZEL | Samsunspor ve Paok, Cherif Ndiaye’nin transferi konusunda anlaşma sağladı!



▪️ Cherif Ndiaye, imza için Yunanistan’a davet edildi. pic.twitter.com/f4dGP71Hf7 — Spor Depor (@spordepormedya) August 14, 2026

Ο Εντιαγέ αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα πριν πάει στην Τουρκία την περασμένη, έναντι περίπου 4 εκατ. ευρώ. Σε όλες τις διοργανώσεις αγωνίστηκε σε 34 ματς, μετρώντας 12 γκολ και 5 ασίστ.