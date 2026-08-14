· ΟΦΗ

Τότε ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι ο ΟΦΗ

Την Πέμπτη (20/8, 21:00), ο ΟΦΗ θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα Play Off του Europa League στο Παγκρήτιο στάδιο.

Τότε ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι ο ΟΦΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον ΟΦΗ μπορεί να βρίσκονται ακόμα στον... αστερισμό της κατάκτησης του Super Cup, πλέον όμως ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του γυρίζουν σελίδα και στρέφουν την προσοχή τους στην έναρξη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα Play Off του Europa League, με τον πρώτο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 21:00 και τον Θανάση Ανδρούτσο να καλεί τον κόσμο να γεμίσει το Παγκρήτιο.

Από την άλλη, ο επαναληπτικός στη Βουλγαρία θα διεξαχθεί στο Εθνικό Στάδιο Βασίλ Λέφσκι με σέντρα στις 21:00 τη Πέμπτη (27/08).

COMMENTS
LATEST NEWS
16:27 SUPER LEAGUE

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Παναθηναϊκός – Κηφισιά

16:22 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ στους παίκτες: «Στόχος το πρωτάθλημα»

16:12 GREEK BASKET LEAGUE

Αυτοί είναι όλοι οι συνεργάτες του Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ

15:56 ΣΠΟΡ

Τότε θα δώσει τη "μάχη" της η Τζένγκο για μετάλλιο

15:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποθέωση Ανρί σε Τζόλη

15:25 SUPER LEAGUE

Κανονικά στην προπόνηση ο Μεντιλίμπαρ

15:17 EUROPA LEAGUE

Τότε ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι ο ΟΦΗ

15:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πολωνία-Ελλάδα 84-102: Περίπατος με Πολωνία και “μάχη” για την πέμπτη θέση

14:56 ΣΠΟΡ

Στον τελικό ο Καράλης με άλμα 5.60

14:45 MUNDOBASKET

Έπιασε δουλειά η Εθνική

14:24 SUPER LEAGUE

«Απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για Κολπάνι η Μόντσα»

14:01 ΣΠΟΡ

Μια ανάσα από την πρόκριση η Τζένγκο: «Στον τελικό θα είμαι διαφορετική Ελίνα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας