Τότε ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι ο ΟΦΗ

Στον ΟΦΗ μπορεί να βρίσκονται ακόμα στον... αστερισμό της κατάκτησης του Super Cup, πλέον όμως ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του γυρίζουν σελίδα και στρέφουν την προσοχή τους στην έναρξη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα Play Off του Europa League, με τον πρώτο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 21:00 και τον Θανάση Ανδρούτσο να καλεί τον κόσμο να γεμίσει το Παγκρήτιο.

Από την άλλη, ο επαναληπτικός στη Βουλγαρία θα διεξαχθεί στο Εθνικό Στάδιο Βασίλ Λέφσκι με σέντρα στις 21:00 τη Πέμπτη (27/08).