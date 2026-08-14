Στον τελικό ο Καράλης με άλμα 5.60

Ο Εμμανουήλ Καραλής εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε μόνο μία επιτυχημένη προσπάθεια στα 5.60 μ. και πήρε την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος, όπως και οι Αρμάντ Ντουπλάντις και Μπο Καντά Λίτα Μπέχρα, επιβεβαιώνοντας άπαντες τον τίτλο των φαβορί για την πρόκριση στον τελικό.

Οι 12άδα του τελικού:

Αμέσως μετά το Εμμανουηλ Καράλης είπε:

"Ελπίζω την Κυριακή να μας βοηθήσει ο καιρός, να είμαι κι εγώ καλύτερα και να καταφέρουμε να πάρουμε το μετάλλιο. Και μάλιστα αν το πάρω εγώ θα το φέρω εδώ, σε εσάς, δε θα το κάνω σαν τον άλλον. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά γιατί παίρνω μεγάλη αγάπη και δίνω κι εγώ. Όπως τότε που ήμουν μικρός και έβλεπα τους μεγάλους αθλητές και προσπαθούσα να πάρω το αυτόγραφο τους".