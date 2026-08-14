Έπιασε δουλειά η Εθνική

Η στιγμή για τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια των προκριματικών του Αυγούστου πλησιάζει και η Εθνική ξεκίνησε την προετοιμασία της. 

Έπιασε δουλειά η Εθνική
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Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε την προετοιμασία της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 απέναντι σε Ουκρανία και Ισπανία.

Τα αρνητικά αποτελέσματα των δύο τελευταίων παιχνιδιών έχουν φέρει την ομάδα με την πλάτη στον τοίχο και πλέον οι νίκες στα επόμενα δύο ματς, με την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και με την Ισπανία στο Τ-Center (31/8, 19.00) αποτελούν... μονόδρομο.

Πρόκειται για τις δύο πρώτες αναμετρήσεις του ομίλου της β’ φάσης, στον οποίο η Εθνική έχει μπει με ρεκόρ 3-3 και θα αντιμετωπίσει από δύο φορές Ουκρανία (4-2), Ισπανία (5-1) και Γεωργία (3-3).

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με καθημερινές προπονήσεις ενώ στο πρόγραμμά υπάρχουν και δύο αγώνες στο Τ-Center, στις 22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom και στις 24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis.

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