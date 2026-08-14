· Παναθηναϊκός

«Απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για Κολπάνι η Μόντσα»

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα η ιταλική ομάδα αρνήθηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Κολπανί. 

«Απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για Κολπάνι η Μόντσα»
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Το τελευταίο διάστημα είδαν το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ που ήθελαν τον Παναθηναϊκό να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Αντρέα Κολπανί από την Μόντσα, παρά το γεγονός πως οι πράσινοι έχουν ξεκαθαρίσει πως ψάχνουν παίκτη με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Νικολό Σκίρα να πάει την υπόθεση ένα βήμα πιο πέρα και να κάνει λόγο για αρνητική απάντηση της Μόντσα στην πρόταση του Παναθηναϊκού.

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