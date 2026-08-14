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Αυτοί είναι οι διαιτητές στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Χράντετς

Η UEFA γνωστοποίησε τους διαιτητές για τους δυο αγώνες που θα δώσει ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League.

Αυτοί είναι οι διαιτητές στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Χράντετς
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Το τελευταίο εμπόδιο των «πράσινων» πριν από τη League Phase είναι η Χράντετς Κράλοβε, την οποία θα αντιμετωπίσουν στα playoffs της διοργάνωσης.

Το πρώτο ματς θα γίνει την Πέμπτη 20 Αυγούστου, στις 21:30, στο ΟΑΚΑ. Διαιτητής ορίστηκε ο Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ, με τον συμπατριώτη του, Ζερεμί Πινιάρ στο VAR.

Στη ρεβάνς της Τσεχίας, την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 20:00 (ώρα Ελλάδας), διαιτητής ορίστηκε ο έμπειρος Γερμανός Σάσα Στέγκεμαν, με τον Μπέντζαμιν Μπραντ στο VAR.

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