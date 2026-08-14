Αποθέωση Ανρί σε Τζόλη

Μπορεί το διάστημα που φοράει τη φανέλα της Άρσεναλ να είναι μικρό, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Χρήστος Τζόλης έχει καταφέρει να κλέψει τις καρδιές όλων στον αγγλικό σύλλογο.

Ο Μίκελ Αρτέτα έχει εκφραστεί ουκ ολίγες φορές με τα καλύτερα λόγια για τον Τζόλη, ο κόσμος τον αποθεώνει σε κάθε ευκαιρία, ενώ τώρα ο Τιερί Ανρί... έσταξε μέλι κάνοντας λόγο για παίκτη με ποιότητα και χαρακτήρα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τιερί Ανρί:

«Και όταν βλέπεις το ποσό που πλήρωσε η Άρσεναλ γι’ αυτόν… πρέπει να πω ότι ήταν πραγματική ευκαιρία. Για όσα ήδη προσφέρει και για την προοπτική που έχει να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, πρόκειται για εξαιρετική επιχειρηματική κίνηση. Δώστε του χρόνο, δώστε του την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει και οι οπαδοί της Άρσεναλ θα λατρέψουν να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτού του παιδιού. Υπάρχει πραγματική ποιότητα και πραγματικός χαρακτήρας σε αυτόν.

Το χθεσινό πέναλτι ήταν το τέλειο παράδειγμα της νοοτροπίας του. Απόλυτα ψύχραιμος, απόλυτα σίγουρος. Χωρίς άγχος, χωρίς δράματα, μόνο απόλυτη συγκέντρωση. Πήγε στην εκτέλεση και την ολοκλήρωσε σαν να ήταν κάτι απολύτως συνηθισμένο. Αυτού του είδους η ψυχραιμία υπό πίεση είναι σπάνια, ειδικά για έναν παίκτη που ακόμα προσαρμόζεται σε ένα νέο περιβάλλον».