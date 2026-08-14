· Κηφισιά · Παναθηναϊκός

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Όπως αναμενόταν η λίγκα γνωστοποίησε την αναβολή του αγώνα μετά από αίτημα των «πράσινων» - Τι αναφέρει η ανακοίνωση. 

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Παναθηναϊκός – Κηφισιά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αναμετρήσεις με τη Χράντετς Κράλοβε, έφεραν το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναβολή της πρεμιέρας της Super League και συγκεκριμένα του αγώνα με την Κηφισιά. Έτσι κι έγινε, με την λίγκα να ανακοινώνει επίσημα την αναβολή του συγκεκριμένου αγώνα, ο οποίος θα οριστεί πιθανότατα για μέσα Σεπτέμβρη.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:27 SUPER LEAGUE

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Παναθηναϊκός – Κηφισιά

16:22 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ στους παίκτες: «Στόχος το πρωτάθλημα»

16:12 GREEK BASKET LEAGUE

Αυτοί είναι όλοι οι συνεργάτες του Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ

15:56 ΣΠΟΡ

Τότε θα δώσει τη "μάχη" της η Τζένγκο για μετάλλιο

15:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποθέωση Ανρί σε Τζόλη

15:25 SUPER LEAGUE

Κανονικά στην προπόνηση ο Μεντιλίμπαρ

15:17 EUROPA LEAGUE

Τότε ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι ο ΟΦΗ

15:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πολωνία-Ελλάδα 84-102: Περίπατος με Πολωνία και “μάχη” για την πέμπτη θέση

14:56 ΣΠΟΡ

Στον τελικό ο Καράλης με άλμα 5.60

14:45 MUNDOBASKET

Έπιασε δουλειά η Εθνική

14:24 SUPER LEAGUE

«Απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για Κολπάνι η Μόντσα»

14:01 ΣΠΟΡ

Μια ανάσα από την πρόκριση η Τζένγκο: «Στον τελικό θα είμαι διαφορετική Ελίνα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας