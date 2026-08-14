Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Οι αναμετρήσεις με τη Χράντετς Κράλοβε, έφεραν το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναβολή της πρεμιέρας της Super League και συγκεκριμένα του αγώνα με την Κηφισιά. Έτσι κι έγινε, με την λίγκα να ανακοινώνει επίσημα την αναβολή του συγκεκριμένου αγώνα, ο οποίος θα οριστεί πιθανότατα για μέσα Σεπτέμβρη.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».