Εθνική ομάδα: Άρχισε η προετοιμασία, οριστικά εκτός ο Ρογκαβόπουλος

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ των Ανδρών άρχισε την προετοιμασία της για τα ματς με την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και με την Ισπανία στο Τelekom Center Athens (31/8, 19.00) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Είναι οι πρώτες δύο αναμετρήσεις για τον όμιλο της Β΄ φάσης, στον οποίο η Εθνική έχει μπει με ρεκόρ 3-3 και θα αντιμετωπίσει από δύο φορές Ουκρανία (4-2), Ισπανία (5-1) και Γεωργία (3-3). Τον όμιλο συμπληρώνουν το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία. Προκρίνονται οι πρώτες τρεις ομάδες της τελικής κατάταξης του ομίλου.

Στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» 16 παίκτες και απουσίασε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος όπως αναμενόταν. Μετά από την εξέταση που έκανε ο γιατρός της Εθνικής, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ακόμη το πρόβλημα της πελματιαίας απονεύρωσης, το οποίο χρειάζεται περαιτέρω αποθεραπεία και δεν του επιτρέπει στην παρούσα φάση να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό.

Οι παίκτες που άρχισαν προπονήσεις είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Ομηρος Νετζήπογλου, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης.