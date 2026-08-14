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Παναθηναϊκός: Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα - Μπήκε ο Καλάμπρια ενόψει Χράντετς

Ο Νταβίντε Καλάμπρια πήρε τη θέση του τραυματία Παντελίδη στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός: Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα - Μπήκε ο Καλάμπρια ενόψει Χράντετς
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Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του UEFA Conference League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Σε αυτή υπάρχει μία αλλαγή, με τον Νταβίντε Καλάμπρια να παίρνει τη θέση του άτυχου Παύλου Παντελίδη, ο οποίος θα μείνει για αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Ιταλός μπακ ταλαιπωρείται από τραυματισμό από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, αλλά έχει κάποιες πιθανότητες να είναι ετοιμοπόλεμος για τη ρεβάνς με τη Χράντετς στη Τσεχία.

Η Λίστα Α του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:

Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία.

Η Λίστα Β των Πράσινων αποτελείται από τους:

Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.

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