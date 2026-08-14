Παναθηναϊκός: Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα - Μπήκε ο Καλάμπρια ενόψει Χράντετς
Ο Νταβίντε Καλάμπρια πήρε τη θέση του τραυματία Παντελίδη στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του UEFA Conference League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.
Σε αυτή υπάρχει μία αλλαγή, με τον Νταβίντε Καλάμπρια να παίρνει τη θέση του άτυχου Παύλου Παντελίδη, ο οποίος θα μείνει για αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.
Ο Ιταλός μπακ ταλαιπωρείται από τραυματισμό από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, αλλά έχει κάποιες πιθανότητες να είναι ετοιμοπόλεμος για τη ρεβάνς με τη Χράντετς στη Τσεχία.
Η Λίστα Α του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:
Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία.
Η Λίστα Β των Πράσινων αποτελείται από τους:
Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.