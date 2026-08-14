Μεντιλίμπαρ στους παίκτες: «Στόχος το πρωτάθλημα»

Με τα πάντα να μοιάζουν ανοιχτά για το μέλλον του Ολυμπιακού, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προπόνησε κανονικά την ομάδα την Παρασκευή (14/8). Μάλιστα, ο Βάσκος τεχνικός έκανε και ομιλία στους ποδοσφαιριστές, θέτοντας ως βασικό στόχο την κατάκτηση του εγχώριου τίτλου.

Τόνισε, μάλιστα, πως πρέπει οι πάντες να αφήσουν πίσω τους τον αποκλεισμό από τη Ναϊμένγκεν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είπε χαρακτηριστικά:

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος αποκλεισμός για εμάς αυτός με τη Ναϊμέγκεν. Στην Ευρώπη έχουμε το Europa League, αλλά ο βασικός μας στόχος είναι η κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Αυτός είναι ο βασικός και μεγάλος μας στόχος. Αφήνουμε λοιπόν πίσω τη Ναϊμέγκεν και εστιάζουμε στον Ατρόμητο. Ρίχνουμε εκεί την προσοχή μας».