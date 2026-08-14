Ολυμπιακός για την παραμονή Μεντιλίμπαρ: «Με την υπογραφή του προχωράμε σε άμεση ενίσχυση»

Η παραμονή του Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό πήρε και επίσημη μορφή.

Με ενημέρωσή τους οι Πειραιώτες αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όσα συζητήθηκαν και την απόφαση να υπάρξει άμεσα ενίσχυση του ρόστερ ανεξαρτήτως μπάτζετ για να έρθουν οι επιθυμητοί τίτλοι.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

"Σε μια πολύωρη συνάντηση σήμερα έγινε μια ξεκάθαρη, ειλικρινής συζήτηση για όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος, αναγνωρίστηκαν λάθη, προτάθηκαν λύσεις και διορθωτικές αλλαγές.

Η σχέση του κ. Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ είναι μια σχέση που σφυρηλατήθηκε και ανανεώθηκε σε δύσκολες στιγμές και όχι σε πανηγυρισμούς. Η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ τους δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνον από όσους δε γνωρίζουν την οικογένειά μας.

Από το Φλεβάρη του 2024 δοκιμαστήκαμε και μεγαλουργήσαμε. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας έζησε το όνειρο της κατάκτησης δυο Ευρωπαϊκών τίτλων και μετά, στις σεζόν 2024-25 και 2025-26 έφτασε στο επίπεδο των ελίτ ομάδων της Ευρώπης σταθερά στη βαθμολογία της UEFA, έκανε το τρεμπλ στη χρονιά που γιόρτασε τα 100 χρόνια του (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ) και ακόμα και την περσινή χρονιά έφτασε στους 24 του Champions League.

Η απόφασή μας είναι μετά τις ριζικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει στο σκάουτινγκ και στο μεταγραφικό κομμάτι (αφού δεν είδαμε τις επενδύσεις που έγιναν τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους να αποδίδουν καρπούς στον αγωνιστικό χώρο) να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως μπάτζετ και πάντα με την υπογραφή του Μεντιλίμπαρ και τη σύμφωνη γνώμη του, όπως άλλωστε συνέβαινε και μέχρι τώρα.

Ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα.

Ο στόχος είναι φυσικά το Πρωτάθλημα αλλά και το να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League. Όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι το πιστεύουν.

Σε λίγο θα το πιστέψουν περισσότεροι και στο τέλος θα το πιστέψουν όλοι.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς".