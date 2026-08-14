Ολυμπιακός: Σημαντικά ευρωπαϊκά κλαμπ… καλοβλέπουν τον Σαντιάγκο Έσε

Ο Ολυμπιακός θα είναι ιδιαίτερα ενεργός στις μεταγραφές, στις τελευταίες εβδομάδες της θερινής περιόδου. Οι «ερυθρόλευκοι» θα προχωρήσουν σε προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ τους και τα σενάρια είναι πολλά.

Σε ένα απ’ αυτά, εμπλέκεται και ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός χαφ των «ερυθρόλευκων», είναι στο… στόχαστρο σημαντικών ευρωπαϊκών κλαμπ. Αυτό υποστηρίζει ο Πιτ Ο’Ρούρκ, δημοσιογράφος του «Football Insider247».

Γιουβέντους, Μαρσέιγ και Βιγιαρεάλ έχουν ξεχωρίσει τον Αργεντινό χαφ. Ενώ τονίζεται πως ακόμη και ομάδες της Premier League τον έχουν στη λίστα τους. Ο Έσε βρίσκεται στον Ολυμπιακό από το 2023.