Στέφανος Τσιτσιπάς: Με το δεξί στο Σινσινάτι - Με Αλιασίμ στον επόμενο γύρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Βαλεντέν Ροαγέ με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Με το δεξί στο Σινσινάτι - Με Αλιασίμ στον επόμενο γύρο
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το δεξί την πορεία του στο Σινσινάτι Όπεν, επικρατώντας με του Βαλεντάν Ρογιέ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ανώτερος, αν και αγχώθηκε για να φτάσει στην τελική επικράτηση, καθώς μετά το 7-6 στο πρώτο σετ, προηγήθηκε 5-2 στο δεύτερο και είχε και match point. Ωστόσο, ο Γάλλος το έσβησε και μάλιστα ισοφάρισε σε 5-5 τα games.

Σε εκείνο το σημείο ο Τσιτσιπάς σοβαρεύτηκε και έφτασε στο 7-5 και τη νίκη με 2-0 σετ.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει το Νο.2 του ταμπλό και Νο.4 του κόσμου Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Αυγούστου με την ώρα να αναμένεται να ανακοινωθεί.

Ο Τσιτσιπάς έχει βρεθεί αντίπαλος με τον Καναδό τενίστα 10 φορές στο παρελθόν και έχει επικρατήσει επτά φορές, με την πιο πρόσφατη νίκη του στην τελευταία τους συνάντηση, στον τελικό του Ντουμπάι το 2025, όπου ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ και 6-3, 6-3 games.

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