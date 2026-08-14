Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα ο Σίσκος με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε μια σπουδαία κούρσα στα 200 μέτρα πεταλούδα και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο Έλληνας κολυμβητής βρισκόταν στην 6η θέση μετά τα πρώτα 150 μέτρα, όμως στο τελευταίο γύρισμα ανέβασε πάρα πολύ τον ρυθμό του και «σκαρφάλωσε» στη δεύτερη θέση.

Μάλιστα, με 1:55.55 έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κατείχε ήδη εκείνος με χρόνο 01:56.13.