Eurobasket U16: Η αντίπαλος της Εθνικής Παίδων στη μάχη για την 5η θέση

H γερμανική ομάδα επικράτησε της Ρουμανίας με 79-52 στους αγώνες κατάταξης (5-8) με πρώτο σκόρερ τον Ντάνι Έγκμπε (20π.).

Έτσι, θα τεθεί αντίπαλος της «γαλανόλευκης» το μεσημέρι του Σαββάτου (15/8) με φόντο την κατάκτηση της 5ης θέσης του Eurobasket U16, που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Νωρίτερα, η Ελλάδα είχε κερδίσει την Πολωνία με 102-84, με κορυφαίο τον Ανδρέα Μπάρλο, ο οποίος πέτυχε 33 πόντους.