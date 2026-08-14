Eurobasket U16: Η αντίπαλος της Εθνικής Παίδων στη μάχη για την 5η θέση

Την Γερμανία θα αντιμετωπίσει η Εθνική Παίδων το Σάββατο (15/8, 13:00) για την 5η θέση του Eurobasket U16.

Eurobasket U16: Η αντίπαλος της Εθνικής Παίδων στη μάχη για την 5η θέση
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H γερμανική ομάδα επικράτησε της Ρουμανίας με 79-52 στους αγώνες κατάταξης (5-8) με πρώτο σκόρερ τον Ντάνι Έγκμπε (20π.).

Έτσι, θα τεθεί αντίπαλος της «γαλανόλευκης» το μεσημέρι του Σαββάτου (15/8) με φόντο την κατάκτηση της 5ης θέσης του Eurobasket U16, που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Νωρίτερα, η Ελλάδα είχε κερδίσει την Πολωνία με 102-84, με κορυφαίο τον Ανδρέα Μπάρλο, ο οποίος πέτυχε 33 πόντους.

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