Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεχωρίζει στην αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με τη Βιτόρια Γκιμαράες, με γκολ και ασίστ στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν στην Πορτογαλία, πρωταγωνιστώντας στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τη Βιτόρια Γκιμαράες.

Ο Έλληνας φορ ξεκίνησε ξανά στο βασικό σχήμα της πορτογαλικής ομάδας και στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης έκανε μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, σερβίροντας στον Φλάβιο Γκονσάλβες την μπάλα για το 1-0.

Στο 22ο λεπτό, ο διεθνής επιθετικός από δημιουργός έγινε σκόρερ, αφού με υπέροχη ενέργεια και πλασέ σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής, διαμόρφωσε το 2-0 υπέρ των «Λιονταριών».

Έτσι, ο Φώτης Ιωαννίδης σε δύο αγωνιστικές στην Primeira Liga, μετράει ήδη δύο γκολ και μια ασίστ, κάνοντας τρομερή εκκίνηση στη νέα σεζόν.