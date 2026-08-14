· Σάρλοτ Χόρνετς

NBA: Στους Σάρλοτ Χόρνετς ο Ντένις Σρούντερ

Ο Γερμανός γκαρντ έγινε ανταλλαγή από τους Καβαλίερς και καταλήγει στις «σφήκες». 

NBA: Στους Σάρλοτ Χόρνετς ο Ντένις Σρούντερ
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Έστω και με αρκετή καθυστέρηση, ο Ντένις Σρούντερ γίνεται μέρος ανταλλαγής στο ΝΒΑ. Ο Γερμανός γκαρντ αποτελεί παρελθόν από τους Καβαλίερς, με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του να είναι οι Χόρνετς.

Έτσι, ο Σρούντερ με το που αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας της Σάρλοτ, θα έχει παίξει σε 12 διαφορετικά κλαμπ του ΝΒΑ μέσα σε 14 σεζόν.

Ο Σαμς Σαράνια αποκάλυψε την ανταλλαγή, με τον Τρε Μαν να κάνει το αντίθετο δρομολόγια, πηγαίνοντας από τη Σάρλοτ στο Κλίβελαντ.

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