NBA: Στους Σάρλοτ Χόρνετς ο Ντένις Σρούντερ

Έστω και με αρκετή καθυστέρηση, ο Ντένις Σρούντερ γίνεται μέρος ανταλλαγής στο ΝΒΑ. Ο Γερμανός γκαρντ αποτελεί παρελθόν από τους Καβαλίερς, με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του να είναι οι Χόρνετς.

Έτσι, ο Σρούντερ με το που αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας της Σάρλοτ, θα έχει παίξει σε 12 διαφορετικά κλαμπ του ΝΒΑ μέσα σε 14 σεζόν.

Ο Σαμς Σαράνια αποκάλυψε την ανταλλαγή, με τον Τρε Μαν να κάνει το αντίθετο δρομολόγια, πηγαίνοντας από τη Σάρλοτ στο Κλίβελαντ.