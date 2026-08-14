Ευρωπαϊκό Στίβου: Αποχώρησε με τραυματισμό πριν το τέταρτο αγώνισμα του επτάθλου η Ντραγκομίροβα

Η Πρωταθλήτρια Ελλάδας, που έδεσε το πόδι της πριν ξεκινήσει τις προσπάθειές της στο απογευματινό πρόγραμμα για να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα, αποφάσισε από κοινού, μαζί με τον προπονητή της, Γιώργο Μποτσκαριώβ να μην μπει στο τέταρτο αγώνισμα. τα 200 μέτρα, για να αποφύγουν τα χειρότερα, καθώς η ενόχληση επανήλθε πιο έντονη μετά το ύψος το πρωί και δεν υποχώρησε ούτε στη σφραιροβολία.

Στο πιο δυνατό της αγώνισμα, η Ντραγκομίροβα δεν κέρδισε τους πόντους που θα ήθελε, επηρεασμένη από τους πόνους.

Η καλύτερη βολή της ήταν η πρώτη, που μετρήθηκε 14.98. Η δεύτερη ήταν 14.76 και η τρίτη αρκετά πιο κάτω, γι’ αυτό και την έβγαλε άκυρη. Τα 14.98 ήταν η δεύτερη καλύτερη βολή μεταξύ όλων των επταθλητριών και την ανέβασε, προσωρινά, στην 14η θέση με 2.716 πόντους, χωρίς όμως, δυστυχώς, συνέχεια για την άτυχη αθλήτρια.