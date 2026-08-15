Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Δεύτερος τελικός για Σίσκο - Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

Στον δεύτερο προσωπικό του τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού θα αγωνιστεί το απόγευμα του Σαββάτου (15/8, 19:30) ο Απόστολος Σίσκος.

Μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, ο 21χρονος πρωταθλητής πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης στα 200μ. πεταλούδα, σημειώνοντας στον ημιτελικό εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ με 1:55.55. Αυτή τη φορά, ο Ελληνας κολυμβητής πρέπει να κάνει υπέρβαση για το βάθρο, αλλά το γεγονός αυτό θα του δώσει την ευκαιρία να κάνει μία κούρσα χωρίς άγχος, να κυνηγήσει ενδεχομένως μία ακόμη καλύτερη επίδοση και... ό,τι προκύψει.

Ο Σίσκος προκρίθηκε στον τελικό με τον 6ο χρόνο, μαζί με τον Πολωνό Κριστόφ Χμιελέφσκι, ενώ μεγάλο φαβορί είναι ο Γάλλος «χρυσός» Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, Λεόν Μαρσάν.

Μετά την τέταρτη θέση στα 50μ. ύπτιο, όπου αν και πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ, έμεινε εκτός βάθρου για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, ο Απόστολος Χρήστου συνεχίζει τις προσπάθειές του στο Παρίσι στα 100μ. ύπτιο, αγώνισμα στο οποίο είναι ο κάτοχος του τίτλου και μετράει πέντε συνεχόμενα μετάλλια, από το 2016 κι έπειτα.

Ο Ελληνας πρωταθλητής μπαίνει στο αγώνισμα με την έβδομη επίδοση (52.38) και θα αγωνιστεί στην 7η και τελευταία προκριματική σειρά (11:20), στη δαδρομή 3, δίπλα στον «χρυσό» Ολυμπιονίκη και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, Τόμας Τσέκον. Λίγα λεπτά νωρίτερα (11:17), θα «πέσει» στην 6η σειρά ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, δεύτερος πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, ο οποίος έχει συνολικά τον 17ο χρόνο με 53.29 και θα αγωνιστεί στη διαδρομή 7.

Με πολλές ελπίδες πρόκρισης στον τελικό θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στα 200μ. πεταλούδα η Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία με το 2:08.39 (το οποίο πάντως πέτυχε πέρυσι στη Σιγκαπούρη) έχει τον 7ο χρόνο, ανάμεσα στις 29 αθλήτριες που έχουν δηλωθεί. Η κολυμβήτρια του Παλαιού Φαλήρου θα μετάσχει στην 3η και τελευταία σειρά (10:57), στη διαδρομή 3.

Η πρώτη χρονικά συμμετοχή της ημέρας είναι αυτή του Στέργιου Μπίλα, ο οποίος θα «πέσει» στις 10:45, στην 8η και τελευταία σειρά των 50μ. ελεύθερο. Ο αθλητής του Ολυμπιακού είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση με 21.73 (πίσω από τον Κριστιάν Γκολομέεβ), αλλά έκτοτε δεν έχει πετύχει ανάλογες επιδόσεις. Εχει τον 25ο χρόνο με 22.06 και θα χρειαστεί μία πολύ καλή κούρσα για να μπει στους ημιτελικούς.

Τέσσερις Ελληνες αθλητές θα αγωνιστούν στα 200μ. μικτή ατομική, με τον Απόστολο Παπαστάμο να μπαίνει με τις καλύτερες προοπτικές, καθώς έχει κάνει φέτος 1:58.89, επίδοση που τον φέρνει στη 12η θέση μεταξύ των συμμετεχόντων. Ο 25χρονος πρωταθλητής θα αγωνιστεί στις 11:44, στη διαδρομή 6 της 3ης προκριματικής σειράς. Στην αμέσως επόμενη κούρσα (4η), στις 11:48, θα «πέσουν» ο Ιάσων Ρούτουλας (διαδρομή 8) και ο Δανιήλ Γιουρτζίδης (διαδρομή 0), έχοντας την 23η και την 26η επίδοση με 2:00.30 και 2:00.56 αντίστοιχα. Στη 2η σειρά εξάλλου, στη διαδρομή 6, θα αγωνιστεί ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο οποίος έχει συνολικά τον 34ο χρόνο με 2:02.16.

Η Μάνια Τασάκου θα συμμετάσχει στις 11:26 στην 2η σειρά των 50μ. πρόσθιο (διαδρομή 1), αγώνισμα στο οποίο έχει την 37η επίδοση μεταξύ 41 αθλητριών με 31.68. Ελληνική παρουσία υπάρχει και στα 4Χ200μ. ελεύθερο mixed, όπου έχει δηλωθεί η εθνική ομάδα, για πρώτη φορά στα χρονικά (το συγκεκριμένο αγώνισμα διεξάγεται μόνο στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα). Συμμετοχή έχουν δηλώσει μόλις 11 χώρες, με την Ελλάδα να κολυμπάει στην 1η σειρά (διαδρομή 4), στις 11:57.

Το πρόγραμμα και οι ελληνικές συμμετοχές της 6ης ημέρας (Σάββατο 15/8):

10:30 50μ. ελεύθερο Α (Προκριματικοί) -Μπίλας-

10:48 200μ. πεταλούδα Γ (Προκριματικοί) -Δαμασιώτη-

11:01 100μ. ύπτιο Α (Προκριματικοί) -Χρήστου, Μακρυγιάννης-

11:24 50μ. πρόσθιο Γ (Προκριματικοί) -Τασάκου-

11:36 200μ. μικτή ατομική Α (Προκριματικοί) -Παπαστάμος, Ρούτουλας, Γιουρτζίδης, Βλαχογιαννάκος-

11:57 4Χ200μ. ελεύθερο mixed (Προκριματικοί) -Εθνική ομάδα-

19:30 200μ. πεταλούδα Α (ΤΕΛΙΚΟΣ) -Σίσκος-

19:37 50μ. ελεύθερο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:42 50μ. πρόσθιο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:47 200μ. μικτή ατομική Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:54 50μ. ελεύθερο Α (Ημιτελικοί)

20:01 50μ. πρόσθιο Γ (Ημιτελικοί)

20:20 1.500μ. ελεύθερο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)

20:52 200μ. πεταλούδα Γ (Ημιτελικοί)

21:02 200μ. μικτή ατομική Α (Ημιτελικοί)

21:12 100μ. ύπτιο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

21:18 100μ. ύπτιο Α (Ημιτελικοί)

21:47 4Χ200μ. ελεύθερο mixed (ΤΕΛΙΚΟΣ)