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Πόλο: Η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Euro Cup γυναικών

Οι αντίπαλοι του «Δικέφαλου» για την πρόκριση στους ομίλους. 

Πόλο: Η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Euro Cup γυναικών
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Τους αντιπάλους του στα προκριματικά του Euro Cup υδατοσφαίρισης των γυναικών έμαθε ο ΠΑΟΚ, ύστερα από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Βάρνα. Ο «Δικέφαλος του βορρά» κληρώθηκε στον τρίτο προκριματικό όμιλο με τις Πόλαρ Μπερς και Λάιντεν από την Ολλανδία και τη ρωσική Ντιναμό Ουραλότσκα. Οι αναμετρήσεις του προκριματικού γύρου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν το διάστημα 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου και η πρώτη ομάδα από κάθε έναν από τους τρεις προκριματικούς ομίλους προκρίνεται στη φάση των ομίλων του Euro Cup. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Άλιμος, η ιταλική Πάντοβα και η Μπαρτσελονέτα από την Ισπανία, ενώ τη φάση των ομίλων του Euro Cup θα συμπληρώσουν οι έξι ομάδες που θα αποκλειστούν στα προκριματικά του Champions League. Οι ομάδες που δεν θα περάσουν στους ομίλους του Euro Cup έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στον β΄ προκριματικό γύρο του Conference Cup, εξαιρουμένων αυτών που έπαιξαν στα προκριματικά του Champions League. Η κλήρωση της προκριματικής φάσης στο Euro Cup γυναικών:

1ος όμιλος: Γκέζτεπε (Τουρκία), Σάιρενς (Μάλτα), Μπορντό (Γαλλία), Κίνεφ Κίρισι (Ρωσία)

2ος όμιλος: Γιάντραν Σπλιτ (Κροατία), Βοϊβοντίνα (Σερβία), Μαρσέιγ (Γαλλία)

3ος όμιλος: Πόλαρ Μπερς (Ολλανδία), Λάιντεν (Ολλανδία), ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ), Ντιναμό Ουραλότσκα (Ρωσία)

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