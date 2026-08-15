Του ήρθε η Χράντετς, πρέπει να την περάσει, δεν θα είναι εύκολο!

Από την ημέρα, που ο Παναθηναϊκός έμαθε, ότι θα πέσει με τον χαμένο του Μπεσίκτας-Χράντετς Κράλοβε, εφόσον προκριθεί στα play off του Conference League, όλοι λέγαμε μακριά από την Μπεσίκτας.

Και τελικά αυτό έγινε. Η Μπεσίκτας πέρασε με δύο νίκες και η Χράντετς, που έπεσε από το Europa League θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference. Αν αντίπαλος ήταν η Μπεσίκτας θα λέγαμε, ότι το απόλυτο φαβορί θα ήταν οι Τούρκοι και ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να κάνει μία υπέρβαση για να περάσει. Τώρα το φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά η διαφορά των ομάδων δεν είναι τόσο μεγάλη, όσο φαίνεται στα χαρτιά.

Πρώτα από όλα η Χράντετς είναι καλύτερη και από την ΤΣΣΚΑ και από την Πάκσι, που αντιμετώπισε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Κάθησα και είδα όλο το παιχνίδι με την Μπεσίκτας στην Τουρκία. Εχασε με 1-0 από μία πολύ ποιοτική ομάδα σε καυτή έδρα, αλλά στα δικά μου μάτια είδα, ότι οι Τσέχοι είναι μία ομάδα οργανωμένη , που πρεσάρουν ψηλά, που δεν παίζουν ταμπούρι, που ξέρουν να βγαίνουν καλά στον χώρο και ξέρουν να σπάνε το αντίπαλο πρέσινγκ. Εγώ είδα μία ομάδα δουλεμένη με ρυθμό, αλλά και μία ομάδα που σαφέστατα υστερεί σε ποιότητα. Το μεγάλο της αστέρι και σκόρερ είναι ο εξτρέμ Μιούρεν , ο πιο μεγάλος σε ηλικία παίκτης. Ο άνθρωπος που με τα γκολ του έδωσε την πρόκριση στους Τσέχους με διπλή νίκη στον προηγούμενο γύρο στα ματς με την Τρόμσο.

Ο Παναθηναϊκός μετά τα δύο πρέπει με την Πάκσι και την ΤΣΣΚΑ 1948, έχει ένα ακόμα μεγάλο πρέπει κόντρα στην Χράντετς. Εχει μεγαλύτερη ποιότητα από τους Τσέχους, αλλά η Χράντετς είναι πιο έτοιμη σαν ομάδα.

Δεν το συζητάμε, ότι αν δεν έρθει η πρόκριση θα είναι μία μεγάλη αποτυχία, από την άλλη όσοι νομίζουν, ότι η Χράντετς είναι μία ομάδα της πλάκας κάνουν λάθος. Με αυτά που έχω δει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός θα φτύσει αίμα, για να προκριθεί. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει στο πρώτο ματς τη νίκη έστω και με μισό μηδέν , για να πάει με προβάδισμα στο κλουβί της Χράντετς, ένα γήπεδο 9300 θέσεων.

Για να προκριθεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να παρουσιαστεί βελτιωμένος σε σχέση με τα ματς με την ΤΣΣΚΑ. Με απόδοση σαν και αυτή, που είχε με τους Βούλγαρους στο ΟΑΚΑ θα χάσει και μετά θα τρέχει για διπλό στην ρεβάνς. Εχουν έρθει νέοι παίκτες, ο Λιβάι θα είναι ακόμα πιο έτοιμος, το ίδιο και ο Ντέσερς και ίσως να προλάβει την ρεβάνς και ο Καλάμπρια.

Περιμένω και τα τρεξίματα της ομάδας να είναι καλύτερα, να είναι πιο λυμένα τα πόδια των παικτών. Η ομάδα πρέπει να βελτιώσει την αμυντική της λειτουργία, να πρεσάρει τους Τσέχους και όταν κλέβει μπάλες οι παίκτες να κάνουν αυτό, που πρέπει στην τελική πάσα. Κάτι που δεν έγινε στην Βουλγαρία, όταν ο Αντίνο και άλλοι παίκτες έκλεψαν ψηλά μπάλες, αλλά η τελική πάσα δεν ήταν καλή και έτσι έχασε στιγμές για γκολ ο Παναθηναϊκός. Μέχρι που την έκλεψε ο Λιβάι, πλάσαρε σωστά και έκανε το 0-1.

Σε κάθε περίπτωση το «ποια Χράντετς» στα λόγια είναι ωραίο, στο γήπεδο είναι διαφορετικό. Και είμαι σίγουρος, ότι ο Νίστρουπ θα κάνει αυτό, που πρέπει θα σεβαστεί τον αντίπαλο, για να φθάσει στο 3 στα 3 ο Παναθηναϊκός και να παίξει στην League Phase του Conference League παίρνοντας μία μεγάλη ανάσα.

*Αυτή την εβδομάδα μόνο ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον στόχο του σε σχέση με όλες τις άλλες μεγάλες ομάδες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και όμως ο Παναθηναϊκός δεν δέχεται απλά κριτική, αλλά ισοπέδωση στα σόσιαλ μίντια, που είναι η μεγάλη αρρώστια της σημερινής Ελλάδας.