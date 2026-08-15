Παναθηναϊκός: «Λιώνει» στην προπόνηση ο Μπάντιο, ενόψει της νέας σεζόν!

Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκαρντ έχει ήδη στρέψει την προσοχή του στη νέα σεζόν με το «τριφύλλι», ανεβάζοντας καθημερινά ρυθμούς στην ατομική του προετοιμασία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μπάντιο δημοσίευσε video στα social media, στο οποίο φαίνεται να δουλεύει με ένταση, δίνοντας έμφαση σε ασκήσεις με βάρη, τρέξιμο και τελειώματα.

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, η οποία έφτασε μέχρι το Final Four της EuroLeague, ο Μπάντιο θέλει να εκμεταλλευτεί το διάστημα μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, ώστε να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση και να παρουσιαστεί έτοιμος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.