Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα στο Σινσινάτι ανήμερα της γιορτής της

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αγωνιστεί το Σάββατο (15/08), με την αναμέτρησή της να είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει όχι πριν τις 23:30.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο court 4 και θα ακολουθήσει την αναμέτρηση του Λουτσιάνο Νταρντέρι με τον Ρίνκι Χιτσικάτα. Η νικήτρια θα εξασφαλίσει την πρόκριση στον τρίτο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει είτε την πρωταθλήτρια του Τορόντο και κάτοχο του τίτλου στο Σινσινάτι, Ίγκα Σφιόντεκ, είτε την Κολομβιανή qualifier Εμιλιάνα Αράνγκο.

Η Ραχίμοβα ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Αυστραλής Κίμπερλι Μπίρελ στον πρώτο γύρο, επικρατώντας με 6-2, 6-2, και πλέον θα συναντήσει ξανά τη Σάκκαρη, όπως συνέβη και πέρσι στο Σινσινάτι. Οι δύο αθλήτριες είχαν αναμετρηθεί και στο φετινό Wimbledon, με την Ελληνίδα να παίρνει τη νίκη δύσκολα στα τρία σετ.

Η Ουζμπέκα προέρχεται από την παρουσία της στο Τορόντο, όπου μετά τις νίκες της απέναντι στη Βίνους Oυίλιαμς και την Κατερίνα Σινιάκοβα, σταμάτησε στη φάση των «32» από την Τζέσικα Πεγκούλα.

Από την πλευρά της, η Σάκκαρη, μετά τη νίκη της απέναντι στην Τουρκάλα Ζεϊνέπ Σόνμεζ, δεν κατάφερε στη συνέχεια να ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο της Κόκο Γκοφ, μένοντας εκτός συνέχειας στον τρίτο γύρο.

Από το 2020 η Σάκκαρη μετράει δύο νίκες και πέντε ήττες στη διοργάνωση, με τις κορυφαίες παρουσίες της να είναι τα προημιτελικά του 2019 και του 2020. Πέρσι, μετά τη νίκη της απέναντι στη Ραχίμοβα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε στη συνέχεια από την Τζασμίν Παολίνι.