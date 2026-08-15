Γιώργος Βαγιαννίδης: Αποχώρησε με φορείο από τον αγώνα της Σπόρτινγκ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας νίκησε 3-2 τη Γκιμαράες, έχοντας πρωταγωνιστή τον Φώτη Ιωαννίδη, όμως η βραδιά είχε και μια δυσάρεστη στιγμή για τα «Λιοντάρια».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Βαγιαννίδης δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα από τον Γκουστάβο Σίλβα στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης και δεν κατάφερε να συνεχίσει στο παιχνίδι.

Ο Έλληνας αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή και τέσσερα λεπτά αργότερα αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο ποδοσφαιριστής της Γκιμαράες τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα.

Τη θέση του Βαγιαννίδη πήρε ο Ιβάν Φρεσνέδα, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση στο δεξί άκρο της άμυνας.