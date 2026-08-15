· Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Γιώργος Βαγιαννίδης: Αποχώρησε με φορείο από τον αγώνα της Σπόρτινγκ

Άσχημο φινάλε για τον Γιώργο Βαγιαννίδη είχε η νικηφόρα αναμέτρηση Σπόρτινγκ κόντρα στη Γκιμαράες, καθώς ο Έλληνας αμυντικός δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα κι αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Γιώργος Βαγιαννίδης: Αποχώρησε με φορείο από τον αγώνα της Σπόρτινγκ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας νίκησε 3-2 τη Γκιμαράες, έχοντας πρωταγωνιστή τον Φώτη Ιωαννίδη, όμως η βραδιά είχε και μια δυσάρεστη στιγμή για τα «Λιοντάρια».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Βαγιαννίδης δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα από τον Γκουστάβο Σίλβα στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης και δεν κατάφερε να συνεχίσει στο παιχνίδι.

Ο Έλληνας αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή και τέσσερα λεπτά αργότερα αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο ποδοσφαιριστής της Γκιμαράες τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα.

Τη θέση του Βαγιαννίδη πήρε ο Ιβάν Φρεσνέδα, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση στο δεξί άκρο της άμυνας.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:20 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: «Λιώνει» στην προπόνηση ο Μπάντιο, ενόψει της νέας σεζόν!

09:09 CHAMPIONS LEAGUE

Με το μυαλό στη Λέφσκι η ΑΕΚ: Έπιασαν δουλειά ενόψει Σόφιας οι «κιτρινόμαυροι»

08:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιώργος Βαγιαννίδης: Αποχώρησε με φορείο από τον αγώνα της Σπόρτινγκ

08:36 ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα στο Σινσινάτι ανήμερα της γιορτής της

08:22 ΣΠΟΡ

Μίλτος Τεντόγλου: Στην Ελλάδα με το χρυσό μετάλλιο στο λαιμό του

08:15 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ελληνικές συμμετοχές σε επτά τελικούς - Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

07:23 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Δεύτερος τελικός για Σίσκο - Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

05:03 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θάλασσα, μπύρα και… τυρόπιτα: Ο Μπόρις Τζόνσον απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα

02:21 ΣΠΟΡ

Πόλο: Η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Euro Cup γυναικών

00:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Αγγλία: Πέθανε ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, Τζίμι Ρίμερ

23:50 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Στίβου: Αποχώρησε με τραυματισμό πριν το τέταρτο αγώνισμα του επτάθλου η Ντραγκομίροβα

23:39 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ξεχώρισε Ρουμπέν Σάντσεθ για το δεξιό άκρο της άμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας