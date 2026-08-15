Μίλτος Τεντόγλου: Στην Ελλάδα με το χρυσό μετάλλιο στο λαιμό του

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στην Ελλάδα από το Μπέρμιγχαμ, έχοντας στις αποσκευές του το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Μίλτος Τεντόγλου: Στην Ελλάδα με το χρυσό μετάλλιο στο λαιμό του
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Ιστορική επιτυχία σημείωσε στο Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος για τέταρτη διαδοχική φορά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε στην Αθήνα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (15/08), λίγο μετά τη 01:30, συνοδευόμενος από τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι.

Με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος, ο Τεντόγλου δεν έκρυψε τη χαρά του κατά την άφιξή του, ενώ στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε η εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Τασούλα Κελεσίδου, η οποία του προσέφερε μία ανθοδέσμη.

Ο Μίλτος Τεντόγλου στις δηλώσεις του ανέφερε:

«Το χάρηκα αυτό το μετάλλιο, αλλά συνεχίζουμε. Είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά έχω αύριο να πάω προπόνηση. Την Παρασκευή ξεκινάω το Diamond League, θα με δείτε στην τηλεόραση. Και θα έχω αγώνες κάθε εβδομάδα τώρα, τέσσερις σημαντικούς αγώνες, που θέλω να τα πάω καλά».

Για τον αγώνα Ultimate τόνισε: «Θέλω να κερδίσω αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα γίνει και θέλω να κερδίσω και τον τελικό του Diamond κι έχω σχέδιο για να κερδίσω. Θα πρέπει να ρίξω δουλειά αυτές τις μέρες».

Όσο για το ποιο είναι το σχέδιό του, ανέφερε: «Σκέφτομαι λίγο ακόμη πώς θα είμαι ντυμένος. Μάλλον θα πηδήξω όχι με τη στολή που φοράω πάντα, αλλά με μακρύ κολάν γιατί κάνει κρύο».

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