Με το μυαλό στη Λέφσκι η ΑΕΚ: Έπιασαν δουλειά ενόψει Σόφιας οι «κιτρινόμαυροι»

Η ΑΕΚ κοιτάζει πλέον μπροστά και ξεκίνησε την προετοιμασία της ενόψει του πρώτου μεγάλου και κρίσιμου αγώνα με τη Λέφσκι Σόφιας, το βράδυ της Τρίτης (18/08) στη Βουλγαρία.

Το παιχνίδι με τον ΟΦΗ ανήκει στο παρελθόν, με την «Ένωση» να κρατά τα μαθήματα από την αναμέτρηση και να προχωρά, έχοντας μπροστά της την τεράστια πρόκληση της πρόκρισης στη League Phase του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στους παίκτες του στην προπόνηση της Παρασκευής (14/08) στα Σπάτα και μαζί ξεκίνησαν την προετοιμασία για την αναμέτρηση της Σόφιας. Πλέον, όλη η συγκέντρωση της ομάδας βρίσκεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με τον αγωνιστικό προγραμματισμό να έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες της σημαντικής αναμέτρησης.

Η ΑΕΚ θα προπονηθεί το Σάββατο (15/08) και την Κυριακή (16/08) στα Σπάτα, ενώ το πρωί της Δευτέρας (17/08) θα αναχωρήσει για τη Σόφια, όπου θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το πρώτο παιχνίδι με τη Λέφσκι.