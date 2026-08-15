Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ελληνικές συμμετοχές σε επτά τελικούς - Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

Η… μισή ελληνική ομάδα που έχει ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ και συγκεκριμένα 28 αθλητές και αθλήτριες σε εφτά αγωνίσματα όπου απονέμονται μετάλλια, παίρνουν θέση το Σάββατο 15 Αυγούστου, στις αφετηρίες και τους διαδρόμους του Alexander Stadium, αλλά και του κέντρου της πόλης.

Η αρχή θα γίνει, στις 9:30 το πρωί έξω από το στάδιο, στο Colmore Row με ταυτόχρονη εκκίνηση για το Μαραθώνιο και τον Ημιμαραθώνιο του βάδην, δύο ολοκαίνουργια αγωνίσματα που διεξάγονται για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Με τη μεγάλη απόσταση να επιστρέφει μετά το 2022, έστω κι αν ο Μαραθώνιος είναι περίπου εφτά χιλιόμετρα μακρύτερος από το 35άρι, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, νικήτρια στο Μόναχο πριν από τέσσερα χρόνια, αγωνίζεται ως κάτοχος του τίτλου, ανοίγοντας τρεις ακόμα θέσεις για την Ελλάδα, τις οποίες καλύπτουν η Πένυ Τσινοπούλου, η Όλγα Φιάσκα και η Έφη Κουρκουτσάκη.

Για την Ντρισμπιώτη αυτή θα είναι η πρώτη της φετινή κούρσα στο Μαραθώνιο, ενώ η Τσινοπούλου ήρθε στο Μπέρμιγχαμ με το 3:38.13 από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, την τέταρτη καλύτερη επίδοση από όσες συμμετέχουν και έχοντας επικεντρωθεί πια στη μεγάλη απόσταση. Με 3:57.57 φετινή επίδοση παίρνει εκκίνηση η Φιάσκα και με 4:13.13 η Κουρκουτσάκη.

Στον Ημιμαραθώνιο, μετά την απόσυρση, λόγω τραυματισμού, της Χριστίνας Παπαδοπούλου, η οποία δεν μπήκε ποτέ στο αεροπλάνο για το Μπέρμιγχαμ, η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας είναι η μικρότερη της ομάδας των βαδιστριών, η 22χρονη Αναστασία Αντωνοπούλου με φετινό 1:45.33.

Στους άνδρες, την τριπλέτα στον Ημιμαραθώνιο απαρτίζουν οι Γιώργος Κριτούλης (1:29.51), Ανδρέας Παπαστεργίου (1.36.21) και Κώστας Ντεντόπουλος (1:37.42).

Στον Μαραθώνιο, στην πέμπτη του συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ κατεβαίνει με φετινό 3:24.07. Γιώργος Κελεπούρης (3:30.15) και Ανδρέας Καραγιάννης (3:52.33) κάνουν ντεμπούτο στη διοργάνωση.

Η διαδρομή στο βάδην είναι κυκλική, απόστασης ενός χιλιομέτρου, με ανηφόρες και πλακόστρωτο. Ο τερματισμός έχει τοποθετηθεί στην Victoria Square.

Εντός σταδίου, την Αναστασία Ντραγκομίροβα περιμένουν τα τρία τελευταία αγωνίσματα – μήκος και ακόντιο το πρωί, 800 μ. το βράδι στις 21:05 – για να ολοκληρώσει τον αγώνα της στο έπταθλο.

Το μεσημέρι (13:50) αγωνίζονται και οι δύο άλτριες του μήκους, Αντριάνα Γκόγκα και Ναταλία Μπέση, επίσης πρωτάρες σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το όριο είναι πολύ υψηλό, 6.80 πάνω από τα φετινά ρεκόρ των δύο Ελληνίδων που είναι 6.67 και 6.51 αντίστοιχα.

Προκριματικός και για τις δύο ομάδες μας στα 4Χ100 μ., στις 14:40 για τους άνδρες και στις 15:00 για τις γυναίκες. Την τετράδα στους άνδρες συνθέτουν οι Γιάννης Βοσκόπουλος, Νικόλας Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος με αναπληρωματικούς τον Θοδωρή Βροντινό και τον Γιάννη Νυφαντόπουλο.

Στις γυναίκες θα τρέξουν κατά σειρά οι Αποστολία Αντωνάτου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου με εφεδρικές τις Σοφία Καμπερίδου και Ηρώ Παπαδεράκη.

Το κλου της βραδιάς για την ελληνική ομάδα, πέρα από το φινάλε του επτάθλου, είναι οι δύο τελικοί στο ακόντιο (22:01) και το τριπλούν (22:17) με τη συμμετοχή του Δημήτρη Τσίτσου, ο οποίος προέρχεται από το 80.95 του προκριματικού και του Δημήτρη Τσιάμη που πέρασε από τον προκριματικό με καλύτερο άλμα στα 16.12, αλλά έχει φετινή επίδοση 16.59.