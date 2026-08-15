ΑΕΚ: Οι ευχές στον Μάριο Ηλιόπουλο για την ονομαστική του εορτή

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου γιορτάζει ο Μάριος Ηλιόπουλος, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να στέλνει τις ευχές της στον διοικητικό της ηγέτη της μέσα από τα social media.

Η «Ένωση» βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, καθώς σε λίγες ημέρες θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας στα playoffs του Champions League.

Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 18 Αυγούστου στις 22:00, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου την ίδια ώρα στην Allwyn Arena.

«Πρόεδρε, Χρόνια Πολλά με Υγεία και Κατακτήσεις… Μαζί σου στον δρόμο του Νικητή με Υπομονή, Επιμονή, Πίστη και Πάθος!», αναφέρει το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ.