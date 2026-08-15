Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Φέτος θα κυριαρχήσω…»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε έπειτα από 13 χρόνια από το Μιλγουόκι, όπου αγωνιζόταν με τους Μπακς, για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Έλληνας σταρ συμμετείχε στο παιχνίδι «τελείωσε την πρόταση» και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν, δείχνοντας πως έχει υψηλές βλέψεις με τη νέα του ομάδα. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως θέλει να αποδείξει ότι ανήκει στους κορυφαίους παίκτες του NBA, ενώ έθεσε ως στόχο να κυριαρχήσει.

https://www.instagram.com/reel/DcA6IE1KZPQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναλυτικά όσα είπε ο «Greek Freak»: