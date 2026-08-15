· Μαϊάμι Χιτ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Φέτος θα κυριαρχήσω…»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετακόμισε στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ και εμφανίστηκε με... άγριες διαθέσεις ενόψει της νέας σεζόν στο NBA.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Φέτος θα κυριαρχήσω…»
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε έπειτα από 13 χρόνια από το Μιλγουόκι, όπου αγωνιζόταν με τους Μπακς, για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Έλληνας σταρ συμμετείχε στο παιχνίδι «τελείωσε την πρόταση» και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν, δείχνοντας πως έχει υψηλές βλέψεις με τη νέα του ομάδα. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως θέλει να αποδείξει ότι ανήκει στους κορυφαίους παίκτες του NBA, ενώ έθεσε ως στόχο να κυριαρχήσει.

https://www.instagram.com/reel/DcA6IE1KZPQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναλυτικά όσα είπε ο «Greek Freak»:

  • «Αυτή τη χρονιά… θα κυριαρχήσω.
  • Αυτό που θέλω να αποδείξω είναι… ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA.
  • Στους οπαδούς θέλω να πω… ότι θα φέρουμε πίσω τη "ζέστη" (σ.σ. heat).
  • Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι… σε μία από τις καλύτερες εποχές του.
  • Η νοοτροπία μου για τη νέα σεζόν είναι… η νίκη.
  • Όταν μου δοθεί η ευκαιρία… θα κυριαρχήσω.
  • Μαϊάμι ετοιμάσου… για μια ενθουσιώδη σεζόν».
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