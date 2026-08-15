GBL: Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιταν Άντερσον

Το Περιστέρι επισημοποίησε το Σάββατο (15/8) την απόκτηση του 24χρονου φόργουορντ (1.98μ.).

Ο Τάιταν Άντερσον αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στο Βέλγιο, όπου σε 41 παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 6.9 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 29.3 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Τάιταν Άντερσον, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο 24χρονος φόργουορντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις υποχρεώσεις της.

Το βιογραφικό του

Ο Τάιταν Άντερσον γεννήθηκε στο Eldridge της Iowa στις 17 Απριλίου 2002, έχει ύψος 1.98 και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ. Φοίτησε στο κολέγιο Northern Iowa (2020-2021 έως 2024-2025) όπου σε 139 αγώνες συνολικά είχε 9.9 πόντους μέσο όρο καριέρας στο κολέγιο, 5.8 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 23.9 λεπτά συμμετοχής.

Στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη (2025-2026) αγωνίστηκε στο Βέλγιο με την Stella Artois Leuven Bears και στη συνέχεια με την Telenet BC Oostende. Σε 41 παιχνίδια συνολικά είχε 13.7 πόντους μέσο όρο, 6.9 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 29.3 λεπτά συμμετοχής».